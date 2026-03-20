El canciller chino dice que "la fuerza no puede resolver los problemas" en Oriente Medio

Wang indicó que "la situación en Oriente Medio continúa deteriorándose, con el conflicto extendiéndose a la región circundante, afectando no solo la estabilidad del suministro energético mundial, sino también provocando una grave crisis humanitaria", según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que "la fuerza no puede resolver los problemas y ​​las guerras injustas no deben continuar".

Wang aseveró que "China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, deben fortalecer la comunicación y la coordinación estratégicas, defender firmemente la Carta de la ONU y el derecho internacional, e impedir que el mundo vuelva a la ley de la selva".

"Las prioridades son frenar la propagación del conflicto y evitar una mayor participación de otros países, que la comunidad internacional emita un llamamiento unificado a un alto el fuego inmediato e intensifique los esfuerzos para promover las conversaciones de paz y que la ONU y el Consejo de Seguridad desempeñen el papel que les corresponde en la promoción del pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad regionales", agregó.

Por su parte, Bonne declaró que "Francia y China son grandes potencias que apoyan a las Naciones Unidas, respetan el derecho internacional y abogan por la resolución de diferencias mediante el diálogo", según el comunicado de la Cancillería china.

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París y Pekín "deben contribuir conjuntamente a encontrar una manera de reducir las tensiones y reanudar las negociaciones", indicó el funcionario francés.

El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por "violar la soberanía" del país persa, al tiempo que ha instado a proteger las vías marítimas.

Sin embargo, durante su reciente gira por la región, el enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, pidió asimismo proteger "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial" de los Estados del Golfo.