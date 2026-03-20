El ciclón Narelle toca tierra en el noreste de Australia con vientos de 220 km/h

El sistema tocó tierra alrededor de las 7:30 hora local (21:30 GMT del jueves) en el extremo norte del estado de Queensland, donde se prevén precipitaciones acumuladas superiores a los 200 milímetros, explicó Matthew Collopy, miembro de la Oficina de Meteorología, y recogió la cadena pública australiana ABC.

Las autoridades han emitido avisos para que varias comunidades "busquen refugio", entre ellas Coen, Cook Shire y Hope Vale, y han puesto en marcha evacuaciones en algunas zonas que se prevé que se vean afectadas por el temporal causado por el el ciclón.

A las 9:30 hora local (23:00 GMT), la plataforma de rastreo meteorológico Zoom.earth situaba al ciclón en la península de Cape York, concretamente al oeste de Coen, con rachas sostenidas de viento de 220 km/h cerca de su epicentro.

El líder político regional, David Crisafulli, señaló que el ciclón "se desplaza rápidamente" en dirección oeste y varios residentes han informado a ABC que los fuertes vientos han derribado árboles y dañado tejados.

Narelle alcanzó la víspera, a medida que se acercaba a la costa este australiana, la máxima categoría para un ciclón, el nivel 5, si bien este viernes, al perder algo de fuerza tras tocar tierra, se mantiene en nivel 3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Crisafulli aseguró que se trata de la primera vez en 100 años que un ciclón de máxima categoría tocaría tierra en la zona.

En marzo de 2025, el ciclón Alfred, de categoría 2, causó importantes daños materiales al golpear ciudades orientales como Gold Coast, con alrededor de 650.000 habitantes.