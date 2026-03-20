El crudo brent y el gas natural suben de nuevo tras comenzar la sesión con descensos

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 10 horas, el barril de petróleo brent para entrega en mayo sube el 0,70 %, hasta los 109,44 dólares.
En la apertura de Europa, el precio del crudo caía cerca del 2 % e incluso durante la madrugada ha llegado a tocar un mínimo en los 105,05 dólares.
Por su parte, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, que ha llegado a bajar más del 3 % en el inicio de este viernes, sube a esta hora el 1,56 %, hasta los 61,77 euros por megavatio hora (MWh).
En la víspera, el gas natural cerró con un alza del 11 %, aunque durante la sesión llegó a dispararse cerca del 30 %, por encima de los 70 euros, mientras el crudo brent llegó a subir más del 10 % y a rozar los 120 dólares el barril.
Y ello, tras el ataque de Israel sobre el campo de gas natural South Pars en el golfo pérsico de Irán.
Irán respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos.
En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que había empezado a sacar al mercado los "volúmenes iniciales" de las reservas estratégicas de crudo, que fueron revisadas al alza, de los 400 millones de barriles previstos, a 426 millones.