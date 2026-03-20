El festival francés Séries Mania comienza con series de España y Colombia en competición

En la categoría de producciones internacionales, tanto 'Anatomía de un instante' (Movistar Plus+), sobre el golpe de Estado en España del 23 de febrero de 1981, como la colombiana 'Dear Killer Nannies' (Disney+/Hulu), sobre la infancia del hijo de Pablo Escobar, buscarán ser sucesoras de la española 'Querer' en el trono del certamen que se celebra anualmente en el norte de Francia.

Sus rivales serán la estadounidense 'The Audacity' (AMC); la australiana 'Dustfall' (ABC TV), con Anna Torv; la polaca de HBO Max 'Love is enough' (título aún provisional); las británicas 'Major players' (Channel 4) y 'Waiting for the Out' (BBC); la sueca 'My Brother' (SVT) y la francesa 'Paolo' (HBO Max).

Habrá participación española también en la categoría de formatos cortos, donde fue nominada 'Sense filtres' ('Sin filtros'), un drama adolescente de 3Cat centrado en las historias de tres jóvenes.

La clausura será el 27 de marzo con otra premier global, la de la serie canadiense 'Closing: The Glass House', pero el título más anticipado de esta edición será 'The Testaments', de la que se podrán ver los dos primeros capítulos en Lille esta noche.

En ese evento estarán sus protagonistas, las actrices Lucy Halliday y Chase Infiniti (que ha saltado a la fama por su papel en 'Una batalla tras otra'), así como el creador de la serie, Bruce Miller, que desfilarán por la alfombra roja de Séries Mania.

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También estará presente la actriz Ann Dowd, quien en 'The Testaments' retoma su icónico personaje de la 'tía Lydia' que interpreta también en 'The Handmaid's tale'.

'The Testaments' se sitúa unos quince años después de los eventos de 'The Handmaid's tale' y sigue las perspectivas entrelazadas de dos jóvenes: Agnes (Infiniti), que creció dentro de la opresión de Gilead, y Daisy, una adolescente que creció en Canadá y descubre su verdadera identidad y sus vínculos con la resistencia.

En total, en Lille se podrán ver 375 series (con 51 en competición en las diferentes categorías), procedentes de 64 países.

El año pasado el festival contó con 108.000 participantes y fue una edición de éxito para el audiovisual español, ya que las ficciones 'Querer' y 'Celeste' (Movistar Plus+) se alzaron con los premios internacionales más importantes y Carmen Machi logró el galardón de mejor actriz.