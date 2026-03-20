El Gobierno de Trump demanda a Harvard por "discriminar" a alumnos judíos e israelíes

La Administración del republicano alega que, tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, estos alumnos fueron "acosados" y "agredidos físicamente" y se enfrentaron durante años a "un entorno educativo hostil" frente al que Harvard se mantuvo "indiferente".

En la querella, presentada ante un tribunal federal de Boston (Massachusetts), el Gobierno hace referencia a las protestas propalestinas que tuvieron lugar en el campus, sobre todo en 2023 y 2024.

"Harvard permitió que manifestantes anti-israelíes ocuparan sus bibliotecas y que un campamento anti-israelí permaneciera durante veinte días (en el centro), infringiendo la política de la Universidad", apunta.

Además, señala que la prestigiosa institución "no ha hecho cumplir sus normas ni ha sancionado de manera significativa" a los alumnos que ocuparon sus edificios en dichas manifestaciones.

"Estados Unidos no puede tolerar ni tolerará estas deficiencias y emprende esta acción para obligar a Harvard a cumplir con el Título VI y recuperar miles de millones de dólares de subvenciones de los contribuyentes concedidas a una institución discriminatoria", subraya.

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El Gobierno pide al tribunal que ordene una restitución de todos los pagos de subvenciones abonados a Harvard durante el periodo en el que el centro estaba presuntamente infringiendo la ley.

Este es un nuevo paso en la disputa legal entre la universidad, una de las prestigiosas 'Ivy League' de Estados Unidos, y la Administración de Trump.

En febrero de 2025, el Ejecutivo le envió una carta formal exigiéndole supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal.

Tras la negativa del centro, el Gobierno congeló más de 2.000 millones de dólares en fondos federales para la entidad por supuestamente llevar a cabo una política antisemita.

Sin embargo, Harvard demandó a Trump y una jueza federal suspendió el bloqueo de fondos.

En febrero, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó otra demanda contra la institución en la que le acusa de ocultar información al Gobierno durante la investigación de su proceso de admisión para determinar "si sigue discriminando".

Harvard no es la única universidad que se ha enfrentado a acciones legales del Gobierno: el mes pasado, el DOJ demandó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por supuestamente permitir "actos gravemente antisemitas" e ignorar "sistemáticamente los gritos de auxilio de sus propios empleados judíos e israelíes".