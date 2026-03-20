El Gobierno español aprueba medidas contra la guerra tras una fuerte fricción interna

Según fuentes de Sumar, el acuerdo entre las dos partes consiste en la aprobación de dos decretos ley diferenciados: uno con el plan anticrisis, en el que se incluyen medidas de intervención de los márgenes empresariales, y otro específico sobre vivienda, que luego deberá convalidar el Congreso.

En un primer momento, los miembros de Sumar se negaron a entrar en el Consejo de Ministros de hoy para obligar a negociar la inclusión de la protección de los inquilinos y la intervención de los márgenes empresariales, pues el único decreto ley propuesto inicialmente se centraba en reducciones fiscales para los consumidores de electricidad, gas natural y combustibles de automoción.

La reunión comenzó finalmente con unas dos horas de retraso y asistencia de los ministros de Sumar, que seguían negociando dentro, según varias fuentes.

La negociación se elevó al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar).

En redes sociales, la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), mostró satisfacción por haber conseguido un acuerdo que "amplía el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales".

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La vivienda, subrayan fuentes de Sumar, es el principal problema de la ciudadanía, pues los precios de compra y alquiler están disparados, y el Gobierno tiene que darle una solución.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, avanzó el jueves que este grupo iba a trabajar como "martillo pilón" para que el ala socialista, mayoritaria del Gobierno, incluyera medidas para proteger a los inquilinos.

Sin embargo, la vicepresidenta primera del Ejecutivo y titular de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, dejó claro que el decreto incluiría únicamente aquello que tuviera consenso con los grupos parlamentarios.

Constaba de esta manera los equilibrios parlamentarios constantes a que se ve obligado el Ejecutivo, que está en minoría y tiene que negociar constantemente con varios partidos de ideología diversa para sacar adelante las leyes, como ocurrirá con los dos decretos aprobados hoy por el Gobierno.