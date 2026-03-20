El Gobierno español dice que se justificaron los fondos europeos para el AVE en Adamuz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible subrayó su colaboración con la Fiscalía Europea (EPPO) sobre la información que ésta solicite, como ya está haciendo el administrador de la infraestructura ferroviaria (Adif), y que es normal que revise la documentación.

La EPPO ha abierto en Madrid una investigación por posible fraude en la gestión de los fondos de la Unión Europea (UE) dedicados a esos trabajos de mantenimiento, después del siniestro ferroviario del 18 de enero ocurrido en Adamuz (sur español).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó este viernes en la red social X que la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse, y añadió que sucede así en todos los casos en los que se han empleado fondos europeos.

"Por la razón que sea, se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es", incidió el ministro.

Según precisó en un comunicado la EPPO, que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE, la investigación corresponde a fondos utilizados para el mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla.

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La Fiscalía explicó que esta "confirmación excepcional" se produce "tras el gran interés público" que ha suscitado el caso, y añadió que "no se harán públicos más detalles por el momento".

En un oficio, se pedía identificar en un plazo de 15 días todos los contratos suscritos y correspondientes expedientes en relación con el tramo de la red ferroviaria donde tuvo lugar el accidente de Adamuz.