El Museo de Historia Natural de Londres, el más visitado en el Reino Unido

El mayor atractivo de ese museo el año pasado fue la exhibición denominada 'Arreglando nuestro planeta roto', dedicada a la crisis climática, que recibió más de dos millones de visitantes.

El director del Museo de Historia Natural, Doug Gurr, se mostró "encantado" con las cifras, que demuestran "el enorme interés del público por las maravillas del mundo natural", dijo a los medios.

Detrás de esa galería, ubicada en el barrio de Kensington, se situó el Museo Británico, con 6,4 millones de visitantes, mientras que en tercer lugar se colocó el Gran Parque de Windsor (a las afueras de Londres), con cinco millones, y la Tate Modern, visitada por 4,5 millones de personas, según las cifras.

A estas atracciones turísticas le siguieron la National Gallery, con 4,1 millones de visitantes, el Centro Southbank de Londres (3,4 millones), el museo Victoria y Alberto de esta capital (3,3 millones), Somerset House (2,9 millones), la Torre de Londres (2,8 millones), y el Museo de Ciencia (2,6 millones).

El director de Alva, Bernard Donoghue, declaró a los medios que "las atracciones turísticas son los lugares que la gente más valora y que ofrecen experiencias a las que, incluso en tiempos de crisis por el coste de la vida, la gente se resiste a renunciar".

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"En una época con un futuro incierto, una economía inestable, la inseguridad global, los desafíos económicos y una crisis del coste de la vida constante, el público británico es más astuto que nunca a la hora de decidir cómo gasta su dinero y su tiempo libre", añadió.