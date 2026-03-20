El Museo de Historia Natural de Londres, la atracción más visitada del Reino Unido en 2025

La Asociación británica de Principales Atracciones Turísticas (ALVA) reveló este viernes que el número total de visitas a los 409 espacios que abarca en el territorio británico fue de 165 millones el año pasado, lo que supuso un aumento del 2 % interanual, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia de covid.

El Museo de Historia Natural, en el barrio londinense de South Kensington, lideró por primera vez la lista tras aumentar en 2025 su número de visitantes en un 13 %, alcanzando las 7.116.929 personas, un récord anual histórico de afluencia para cualquier museo o galería en el país.

El director del Museo de Historia Natural, el doctor Doug Gurr, afirmó en un comunicado que estos resultados excepcionales reflejan el "firme compromiso" de la institución de ofrecer un día fantástico a cada visitante, así como la dedicación de los trabajadores para crear "experiencias inolvidables y exposiciones de primer nivel".

"Recibir a 7,1 millones de visitantes demuestra el enorme interés del público por las maravillas del mundo natural y las atracciones culturales del Reino Unido", dijo el director del museo, que se comprometió a inaugurar "una galería permanente nueva o renovada cada año" hasta el 150 aniversario de la institución en 2031.

En segundo lugar quedó el Museo Británico, con más de 6,4 millones de visitantes; seguido por el gran parque real de Windsor, en tercer lugar con 4,9 millones de visitantes, y la Tate Modern, que se conformó con un cuarto puesto y 4,5 millones de visitas.

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Por su parte, la atracción de pago más visitada del Reino Unido en 2025 fue la Torre de Londres, con 2,8 millones de asistentes.