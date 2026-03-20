El precio del gas natural baja más del 3 % y cotiza por debajo de los 60 euros

Según datos de mercado recogidos por EFE, en la apertura del mercado holandés, el gas natural baja el 3,33 %, hasta los 59,7 euros por megavatio hora (MWh).

En la víspera, el gas natural cerró con un alza del 11 %, aunque durante la sesión llegó a dispararse cerca del 30 %, por encima de los 70 euros.

El precio del gas, al igual que el del petróleo -hoy cae un leve 0,29 %, hasta los 108,5 dólares- se disparó en la víspera tras el ataque de Israel sobre el campo de gas natural South Pars, en el golfo pérsico, e Irán respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha anunciado que había empezado a sacar al mercado los "volúmenes iniciales" de las reservas estratégicas de crudo, que fueron revisadas al alza, de los 400 millones de barriles previstos, a 426 millones.