El presidente iraní pide a los gobernadores atender a regiones más afectadas por la guerra

"La gestión práctica en el terreno y el mantenimiento de la calma social son nuestra prioridad. Asegúrense de cubrir las necesidades esenciales y de ayudar a las provincias que soportan una mayor presión", señaló Pezeshkián en un mensaje remitido a los gobernadores a través de su cuenta en X.

El mandatario subrayó que recibe con regularidad los informes de las provincias y afirmó que "el pueblo no debe sentir escasez alguna", al tiempo que reiteró el compromiso de sus equipos de permanecer "al lado del pueblo".

Este jueves, el presidente de la Organización del Sistema Médico de Irán, Mohamad Raeiszadeh, informó de la muerte de 18 trabajadores sanitarios del país y añadió que, además, 20 hospitales y centros de salud han sufrido daños por los ataques de EE.UU. e Israel.

Irán ya no ofrece datos sobre el número de muertos ni un balance integral de los daños materiales en su territorio durante el conflicto. La última cifra oficial de fallecidos fue publicada el 5 de marzo y se situó en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.134.

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La guerra entre EE.UU. e Israel e Irán se encuentra ya en la tercera semana con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial Teherán, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.