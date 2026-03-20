El superávit comercial de la UE con EE. UU. cayó a la mitad en enero frente a un año antes

Desde el pasado octubre, Washington aplica un arancel generalizado del 15 % a gran parte de los productos europeos tras el acuerdo sellado en julio con Bruselas para evitar una guerra comercial, una medida que, no obstante, el Tribunal Supremo del país ha considerado ilegal.

Por su parte, el déficit comercial de la UE con China subió de 31.300 millones de euros a 32.500 millones y, el superávit con el Reino Unido, de 15.200 millones a 16.400 millones.

En términos globales, la balanza comercial de la UE registró un déficit de 5.900 millones de euros en el comercio de bienes con el resto del mundo en enero, por encima del de 5.400 millones registrado en el mismo mes de 2025.

Las exportaciones de bienes fuera de la UE ascendieron a 189.200 millones de euros, lo que supone un descenso del 10 % con respecto a enero de 2025 (210.200 millones).

Las importaciones procedentes del resto del mundo se situaron en enero en 195.100 millones de euros, lo que supone una caída del 9,5 % en comparación con el primer mes del año anterior (215.600 millones).

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El aumento del déficit comercial en 500 millones de euros en enero a lo largo de un año se atribuyó en gran medida a la caída del superávit de los productos químicos de 23.000 millones de euros a 15.400 millones.

Además, el superávit de la maquinaria y los vehículos disminuyó de 8.400 millones de euros a 1.700 millones, pero el sector energético mostró una mejora a lo largo del año al reducir su déficit de 29.300 millones a 21.500 millones.

El comercio intracomunitario ascendió a 4,143 billones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 2,7 % con respecto a 2024.

Por lo que se refiere al déficit comercial de la eurozona en el intercambio de bienes con el resto del mundo, se situó en los 1.900 millones de euros en enero, frente al de 1.400 millones del mismo mes de 2025.

Las exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo en enero ascendieron a 215.300 millones de euros, lo que implica una caída del 7,6 % en comparación con el mismo mes del año anterior (232.900 millones).

Las importaciones procedentes del resto del mundo a los países que comparten la moneda única se situaron en 217.200 millones de euros, un descenso del 7,3 % en comparación con el primer mes de 2025 (234.300 millones).

El aumento del déficit en 500 millones de euros se debió principalmente a la caída del superávit de los productos químicos de 24.600 millones de euros a 16.700 millones, y del de la maquinaria y vehículos de los 5.600 millones a los 1.600 millones.

Por el contrario, el sector energético mejoró considerablemente, con un déficit que se redujo de 26.200 millones de euros a 19.200 millones. EFE