El Supremo italiano confirma la condena a mafiosos que amenazaron a Saviano en sus inicios

"Ha terminado. El proceso finalmente ha acabado. El Supremo acaba de validar las condenas al capo mafioso (Francesco) Bidognetti y a su abogado, responsables de amenazarme a mÍ y a (la periodista) Rosaria (Capacchione)", anunció un emocionado Saviano en sus redes.

La Alta Corte ha confirmado las condenas a un año y medio de cárcel para el jefe de la Camorra napolitana, Francesco Bidognetti, y de un año y dos meses para su abogado Michele Santonastaso, por amenazar en 2008 al escritor, que vive escoltado.

El Supremo ha rechazado así los recursos interpuestos por la defensa de los acusados tras su condena en segunda instancia, en julio de 2025.

Bidognetti, antiguo jefe del clan de los Casaleses y que cumple ya cadena perpetua, amenazó a Saviano y a la periodista durante una audiencia del llamado 'Proceso Spartacus', que sentó en el banquillo a decenas de miembros de esta violenta organización napolitana.

"Santonastaso, durante aquella audiencia judicial, me amenazó a mí y a Rosaria aludiendo a su poder mafioso y comunicando al exterior que nosotros éramos los objetivos. Han pasado 18 años para una sentencia definitiva pero yo llevo 20 años cumpliendo la pena de las amenazas mafiosas", ha aseverado el escritor.

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Por esa razón, durante este juicio se personaron como acusaciones particulares la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI, por sus siglas en italiano) y el Colegio de Periodistas.

"Fueron amenazas mafiosas para intimidar nuestro trabajo. La Camorra me indicó como responsable de su desventura y ahora el Supremo lo ha confirmado todo. Han pasado 18 años. A todos los que me han escupido, algunos en el Gobierno, esta es su respuesta", dijo en un vídeo el escritor, por momentos visiblemente emocionado.

Este es un juicio de alto valor simbólico para Saviano porque fue el inicio de su vida bajo protección oficial, después de denunciar los tejemanejes internos y los negocios criminales de la Camorra en exitosos libros como 'Gomorra' (2006).