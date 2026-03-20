Enviado especial chino se ve con embajador iraní en Pekín tras su gira por Oriente Medio

El Ministerio de Exteriores chino no ofreció detalles adicionales sobre el contenido concreto de la reunión ni sobre posibles acuerdos alcanzados entre las partes, de acuerdo al comunicado publicado en su página web.

El encuentro se produce después de la reciente gira de Zhai por varios países de Oriente Medio, donde mantuvo contactos con representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar, Egipto, así como con el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.

Según explicó este jueves el portavoz de Exteriores Lin Jian, el enviado chino instó durante ese recorrido a "detener de inmediato las operaciones militares" y a "evitar que la situación se deteriore hasta alcanzar un estado incontrolable", en un momento marcado por el aumento de las tensiones en la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra territorio Irán de los que Teherán se defendió y respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y las instalaciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por "violar la soberanía" del país persa.

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El gigante asiático ha instado a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz.