España alerta de la situación crítica en Líbano y pide que pare la ofensiva de Israel

En unos mensajes en la red social X, Albares denuncia que hay más de un millón de desplazados, más de 1.000 muertos y otros miles de heridos, y critica la destrucción de puentes sobre el río Litani, lo que supone "el aislamiento inaceptable" de parte del territorio del Líbano.

El jefe de la diplomacia española condena también la destrucción de viviendas en Beirut y otras partes del Líbano por parte de Israel, "contraria a los principios del derecho internacional humanitario", así como los lanzamientos de cohetes por parte del grupo chií libanés Hizbulá.

Albares destaca que las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en la fuerza de paz de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) cumplen una labor "ejemplar" por la estabilidad del país y seguridad en la región.

"Apoyamos al gobierno libanés y la integridad territorial y soberanía del país. España está a su lado y con la población civil", añade.

Israel continúa este viernes sus operativos en el sur del Líbano y en el oeste y centro de Irán, mientras la población civil acude a los refugios ante las numerosas andanadas de misiles iraníes y cohetes de Hizbulá.