España anuncia un plan anticrisis por la guerra de Irán de 5.000 millones de euros

El Ejecutivo aprobó hoy una bajada del impuesto del valor añadido (IVA) de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", el 10 %, explicó Sánchez en una rueda de prensa. Esto permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos por litro de euro en función del combustible utilizado.

El plan, en vigor desde mañana, también reduce en un 60 % los impuestos de la electricidad, lo que incluye la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica -del 7 %, que pagan las compañías eléctricas- y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11 % al 0,5 %.

Asimismo, baja el IVA de la electricidad y el gas del tipo general (21 %) al reducido (10 %) y se limita el precio del gas butano y del propano, según el decreto ley aprobado, que deberá convalidar posteriormente el Congreso.

Al mismo tiempo, se van a extender hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se va a reforzar "de forma sustantiva el bono social térmico" y a prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

Este plan de 80 medidas va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares y tres millones de empresas de España, resaltó el jefe del Ejecutivo. Ello "no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos", dijo.

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España va a ser el país "con el mayor escudo social y político de toda la Unión Europea", y sus medidas "estarán vigentes el tiempo necesario", además de que se ampliarán "si la gravedad de la crisis se acentúa".

Sánchez aseguró que España va a resistir mejor la crisis que puede llegar en este contexto bélico porque el país "está preparado" tras el fuerte crecimiento económico de los últimos años, y va a conseguir salir "más fuerte".

Argumentó que España está preparada no solo por el "fuerte crecimiento" económico reciente, sino también por su apuesta decidida por las energías alternativas, como las renovables, y por el rigor fiscal de las cuentas públicas de los últimos años, aseguró.

Así, destacó una menor dependencia de España del gas y del petróleo en comparación con los países del entorno.

"Vamos a salir más fuertes de esta crisis, como hemos salido en anteriores crisis", insistió Sánchez en referencia a la pandemia de la covid o la guerra de Ucrania.