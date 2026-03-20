Estudiantes bolivianas avanzan en anticonceptivo masculino reversible a partir de papaya

El producto, llamado Carispermex, consiste en una fórmula granulada efervescente con sabor a café que se administra en dosis diarias de 20 gramos durante unos 10 días, con el objetivo de inhibir la producción de espermatozoides por un periodo aproximado de un mes, explicaron a EFE las estudiantes Cristayne Laura, Nadia Janco y Jovita Baltazar.

Laura indicó que la iniciativa surgió como respuesta a los efectos hormonales adversos de las pastillas anticonceptivas consumidas por mujeres, con la intención de aportar alternativas que “ayuden a la planificación familiar” y distribuyan de forma más equitativa esa responsabilidad.

El desarrollo del anticonceptivo, de consumo líquido-oral, se sustentó en la revisión de literatura e investigaciones previas, con el propósito de trasladar los conocimientos teóricos hacia una aplicación práctica mediante el ajuste de dosis inicialmente probadas en animales para su posible uso en humanos.

El proceso de elaboración parte de la selección de semillas de papaya maduras, que son sometidas a un secado a la sombra durante aproximadamente un mes. Posteriormente, las semillas son trituradas y sometidas a una maceración hidroalcohólica para extraer el principio activo, detalló Baltazar.

A esta base se incorporan otros componentes como bicarbonato de sodio y ácido cítrico, que permiten obtener la característica efervescente del producto, además de un saborizante de café que contribuye a su aceptación, añadió.

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Por su parte, Janco señaló que el proyecto también responde a la necesidad de desarrollar métodos anticonceptivos reversibles dirigidos a varones. Según explicó, el tratamiento farmacéutico de la semilla de papaya permite generar un efecto de “azoospermia o anulación de los espermatozoides” sin provocar efectos secundarios, ya que la función reproductiva se restituye tras suspender la dosificación.

La estudiante agregó que la semilla de papaya posee además componentes desparasitarios y es utilizada en comunidades bolivianas para tratar cólicos menstruales, lo que refuerza su interés como materia prima para aplicaciones farmacéuticas.

El proyecto forma parte de la carrera de Bioquímica y Farmacia y se enmarca en una asignatura orientada a la aplicación integral de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, explicó a EFE el docente Servando Gutiérrez.

Según Gutiérrez, la investigación incluyó desde el análisis de la “química básica” de la semilla hasta el estudio de sus metabolitos y la incorporación de conceptos más complejos para la formulación del producto final.

Entre los principales aportes del trabajo, el docente destacó la revisión bibliográfica exhaustiva y el desarrollo de un producto que cumple con principios de eficiencia y seguridad, además de considerar intervalos adecuados de dosificación.

Asimismo, subrayó la importancia del criterio de administración para lograr una “adherencia terapéutica” en los usuarios, aspecto que se refuerza mediante características como el sabor y el aroma del anticonceptivo.

“Cuando damos un método anticonceptivo que es masculino, se busca adherencia terapéutica y la adaptabilidad (del paciente) y así conseguir un producto viable y aceptable por la población objetivo”, afirmó.

El docente remarcó que, si bien el proyecto se encuentra aún en una fase experimental y requiere ser complementado con pruebas clínicas, constituye una propuesta orientada a responder a una necesidad social relevante mediante la práctica.

Unifranz en Bolivia se caracteriza por un modelo educativo basado en el “aprender haciendo”, que busca formar profesionales capaces de responder de manera efectiva a las necesidades de su entorno.