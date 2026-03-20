Evacuados los 200 militares españoles que permanecían en Irak

Previamente ya se había trasladado desde Irak a una zona segura en Turquía a otro grupo de un centenar de militares españoles y está previsto que estos miembros de las Fuerzas Armadas vuelen hacia España en las próximas horas desde la base aérea turca de Incirlik.

Los militares desplegados en Irak formaban parte de la coalición internacional contra el yihadismo ‘Inherent Resolve’ y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), que tiene por objeto ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes.

En un videocomunicado, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, explicó que ha sido esta mañana cuando se ha completado la evacuación de todos los militares españoles que estaban en Irak, que han salido por vía aérea junto con militares de otros países.

"Podemos decir que en este momento los 200 militares están ya fuera del territorio iraquí, están ya en otros países de la zona, pero están perfectamente a salvo todos", ha destacó la ministra.

Robles detalló que esta decisión se ha tomado plenamente de acuerdo con los países aliados de la Alianza Atlántica y, de hecho, alguna de las evacuaciones se ha hecho con vuelos de otros países, aunque España también ha aportado aviones.

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"Vamos a ver cómo sigue la situación, que ha sido difícil y complicada, y ahora estamos todos pendientes de la evolución de los acontecimientos en el Líbano", señaló.

De hecho, Robles ya explicó este jueves que la evacuación de los primeros 42 militares de la misión de la OTAN en Irak fue "muy complicada", porque estaban en los búnkeres y fue necesario incluso "abortar" algunos vuelos antes de que pudieran embarcar debido al "cruce de misiles".

La misión de apoyo a Irak comenzó en octubre de 2014.

España contribuye a la coalición de lucha contra el yihadismo con un grupo táctico de operaciones especiales (SOTG), compuesto por 71 militares, así como personal en el cuartel general.

Estos militares ya habían sido reubicados de forma temporal durante el fin de semana ante el deterioro de la situación de seguridad a causa de la guerra en Irán, según informó el Ministerio de Defensa.

Los militares españoles adiestran al ejército iraquí y, desde octubre de 2018, también se asesora al Gobierno de Irak en el ámbito de la estructura de seguridad nacional, así como para desarrollar su sistema educativo profesional militar.

Ambas misiones se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año y a partir de mayo está previsto que un militar español asuma el mando de la NMI.