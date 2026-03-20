Fito Paez llena el Arena de Buenos Aires tras un rotundo éxito en su Rosario natal

Así retomó el artista argentino una gira, que tras cuatro presentaciones en Buenos Aires, irá a Colombia, con actuaciones en Cali, Manizales, Medellín y Bogotá.

Más de 10.000 personas acompañaron a Páez en el Movistar Arena de la capital argentina y cantaron con él canciones míticas, como ‘El diablo en tu corazón’, ‘Circo Beat’, ‘El amor después del amor’, ‘A rodar mi vida’ o ‘Mariposa tecknicolor’.

Fue una comunión con el público, que lo ovacionó y se emocionó durante más de dos horas con uno de los músicos argentinos más conocidos a nivel internacional y adorado en su país.

A sus 63 años recién cumplidos, precisamente hace unos días en Rosario, Fito Páez no paró un solo minuto sobre el escenario, tocó piano y guitarras, cantó, bailó, espoleó a un público entregado y todo con una voz envidiable.

"No imaginaba verme aquí con 63", dijo en la mitad del concierto, mientras lanzaba besos a diestro y siniestro.

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Una noche mágica en la que Páez, fiel a su estilo, lideró una sólida banda de rock que recorrió clásicos y recuperó versiones inéditas que no han formado parte de sus últimos conciertos, como ‘Lejos en Berlín’, ‘Nunca podrán sacarme mi amor’ y ‘Lo que el viento nunca se llevó’.

La sorpresa fue Fabiana Cantillo, la mujer más rockera de Argentina, expareja de Fito Páez y otra gran música, quien le acompañó sobre el escenario e interpretaron juntos ‘Fue amor’, un guiño a los años de amor que vivieron juntos en su juventud.

Paez, con el piano en el centro del escenario, ejerció de maestro de ceremonias y director de una banda imponente, conformada por Diego Olivero (bajo, guitarra, teclado y coros), Gastón Baremberg (batería), Juan Absatz (voz, teclados, guitarra y coros), Juani Agüero (guitarras y coros) y Emme (voz y coros), junto a la sección de vientos integrada por Ervin Stutz (trompeta y flugelhorn), Alejo von der Pahlen (saxo alto y tenor) y Santiago Benítez (trombón).