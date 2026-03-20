FundéuRAE: “exquisiteces” o “delicatesen”, mejor que “delicatessen”

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como “Las delicatessen se quedan al margen de los bonos al consumo”, “Transformaban sus sabores y texturas, dando origen a verdaderas delicatessen” o “Muchas de estas tiendas no se conformaron con vender sus productos delicatessen”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, el extranjerismo “delicatessen”, que significa ‘alimentos selectos’, puede sustituirse la mayoría de las veces por “exquisiteces” o, en ocasiones, por “delicadezas”. Esta es la opción preferible, pero también es posible adaptarlo al español quitándole una ese: “delicatesen”. Aunque normalmente se emplea con sentido plural, también es válido para aludir a un solo manjar: “Esta delicatesen es uno de los aperitivos más demandados”.

La obra académica señala asimismo que en Venezuela y en menor medida en España se utiliza la adaptación “delicatese”, cuyo plural es “delicateses”.

Por último, la voz “delicatesen” se usa también en singular para referirse al ‘establecimiento, o sección de un establecimiento, donde se venden manjares selectos’. Con este sentido, puede emplearse como sustantivo masculino o femenino (“el/la delicatesen”) y permanece invariable en plural: “los/las delicatesen”. También en este caso se recomienda sustituir dicha voz por su equivalente en español, “tienda de exquisiteces”.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Las exquisiteces se quedan al margen de los bonos al consumo”, “Transformaban sus sabores y texturas, dando origen a verdaderas delicatesen” y “Muchas de estas tiendas no se conformaron con vender sus productos delicatesen”.

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Si se opta por usar el extranjerismo, lo recomendable es escribirlo en cursiva, tal y como figura en el diccionario académico.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.