Hermano de Hugo Chávez pide a Estados Unidos la "pronta liberación" de Maduro

"El Gobierno bolivariano (está) en marcha, Gobierno popular en marcha, trabajando por esa paz con soberanía, libertad y dignidad, la paz que el pueblo venezolano se merece, y exigiendo desde aquí la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores", dijo en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello, el gobernador expresó "todo el apoyo" a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al "alto mando político y militar que está dirigiendo el país en estas circunstancias".

En dos meses y medio que tiene Rodríguez en la Presidencia, tras la captura de Maduro y Flores el pasado enero en medio de una serie de ataques estadounidenses en territorio venezolano, la funcionaria ha cambiado buena parte del gabinete y renovado la cúpula militar, encabezada ahora por el nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, quien sustituyó a Vladimir Padrino López, que ocupó el cargo desde 2014.

Rodríguez también ha trabajado en la normalización de relaciones con Estados Unidos, restablecidas tras siete años rotas.

Maduro y su esposa reiteraron el jueves ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico.

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Los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, afirmaron en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Esta declaración, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de marzo.

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados.