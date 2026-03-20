Honduras accede a dos millones de dólares del CAF para educación y otros proyectos

El acceso a estos recursos se logra luego de que el Parlamento hondureño ratificó el acuerdo de cooperación con el CAF.

Los recursos serán destinados para "materiales escolares en los 18 departamentos del país, la recuperación del Centro Histórico de Tegucigalpa, el plan de financiación 2026-2030 en marcha; más recursos, mejor ejecución y proyectos con impacto directo en la gente", añade la información oficial.

El CAF, por su parte, indicó en sus sociales que con el Gobierno de Honduras "avanzan en una agenda conjunta para el desarrollo del país".

El titular del CAF, Sergio Díaz-Granados, y el presidente hondureño, Nasry Asfura, "sostuvieron esta semana un encuentro en Tegucigalpa para definir una hoja de ruta alineada con las prioridades del Gobierno".

"El plan de financiamiento al 2030 busca impulsar proyectos en educación, salud, agricultura, infraestructura, vivienda, agua y saneamiento", añadió el mismo organismo.

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Según el CAF, con el Gobierno de Honduras "se firmó un acuerdo de cooperación técnica no reembolsable por hasta dos millones de dólares en 2026, con recursos destinados a materiales escolares y proyectos de infraestructura y espacios públicos".