India entrega ayuda humanitaria a Afganistán tras ataque paquistaní al hospital de Kabul

"Para apoyar el tratamiento médico y la pronta recuperación de los heridos en el atroz ataque del 16 de marzo, la India ha entregado a Kabul un cargamento de 2,5 toneladas de medicinas de emergencia, material médico desechable, kits y equipos especializados", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, en una publicación en su cuenta de X.

El portavoz precisó que la India continuará brindando todo el apoyo humanitario posible.

Nueva Delhi, que ha estrechado lazos con el régimen talibán en los últimos meses tras una visita de su cúpula a la capital india en octubre, reiteró su "apoyo inquebrantable" a la soberanía afgana.

La India condenó el martes el ataque aéreo de Pakistán tras calificarlo como un acto de violencia cobarde e inconcebible "que se ha cobrado la vida de un gran número de civiles en un centro que de ninguna manera puede justificarse como objetivo militar", añadiendo, además, que el país vecino ahora intenta disfrazar una masacre como una operación militar.

La crisis actual profundiza la brecha abierta en mayo pasado, cuando un atentado contra 26 turistas en la Cachemira india arrastró a Islamabad y Nueva Delhi a su choque militar más crítico en décadas, en una escalada que desestabilizó la región y activó todas las alarmas de la comunidad internacional.

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La llegada de la ayuda humanitaria coincide con el segundo día de una tregua de cinco días entre Pakistán y Afganistán lograda tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía, en un contexto de tensión donde los talibanes denuncian que Islamabad mantiene los bombardeos mientras el Gobierno pakistaní lo niega rotundamente.

El bombardeo contra el Hospital Omid, que según el propio centro ha dejado 411 muertos, de los cuales 121 han quedado calcinados e irreconocibles, ha marcado un punto de inflexión tras la oleada de condenas por parte de la ONU, la Unión Europea y las potencias regionales, que han redoblado la presión sobre Islamabad para evitar una guerra abierta en el sur de Asia.

El Ejército paquistaní niega tajantemente haber atacado a civiles e insiste en que sus bombardeos fueron "altamente precisos" contra las bases del grupo insurgente TTP o los talibanes paquistaníes.