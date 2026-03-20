Indonesia se compromete a mantener el precio del combustible pese al alza en los mercados

Así lo sostuvo el jueves el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, al recordar las largas colas en las gasolineras que se han registrado en algunos países del Sudeste Asiático, como Tailandia y Filipinas, impactados por el incremento en el precio de los carburantes.

"Estamos absorbiendo la presión a través del presupuesto estatal. Si permitiéramos que (los precios del combustible) suban, como ha ocurrido en otros países, la gente podría entrar en pánico", declaró el ministro, según recoge la agencia pública Antara.

El representante de la primera economía del Sudeste Asiático explicó que el mecanismo de subsidio energético de Indonesia permite al gobierno anticipar el impacto de las fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo, por lo que, según el ministro, no afectará al presupuesto nacional.

Conforme a los datos publicados hoy por la filial indonesia de la compañía BP, el precio de diésel se sitúa en las 14.620 rupias indonesias por litro (0,86 dólares o 0,75 euros).

El ministro de Finanzas, sin embargo, admitió que el gobierno prepara medidas para mantener la estabilidad fiscal y otras encaminadas a alcanzar una mayor eficiencia en el gasto energético.

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"Tomaremos medidas, ya sea a través de políticas de eficiencia (energética) o aumentos en los ingresos para garantizar el presupuesto", afirmó Sadewa, sin aportar detalles.

En el mismo sentido ya se pronunció el martes el ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, quien remarcó que las autoridades controlan las reservas de gas y petróleo para evitar la escasez en el archipiélago.

Los efectos de la guerra en Irán han provocado el aumento mundial del precio del petroleo. Este viernes, el precio del brent, el de referencia en Europa, ronda los 110 dólares por barril.

Yakarta ya indicó a principios de marzo que aumentará la importación de crudo desde Estados Unidos ante las restricciones derivadas del suministro procedente de Oriente Medio, en plena escalada bélica en la región.

El gobierno indonesio dijo entonces que alrededor de un cuarto del crudo y casi un tercio del gas licuado de petróleo (GLP) que entra en su país procede de países que se encuentran en Oriente Medio.