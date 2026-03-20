Investigan hipótesis terrorista en fuego de empresa de armas checa relacionada con Israel

El ministro del Interior checo, Lubomir Metnar, señaló en rueda de prensa que se ha creado un comité de crisis, con representantes de los servicios de inteligencia, para decidir si es necesario declarar el estado de amenaza terrorista en el país.

El diario checo 'Aktualne' aseguró haber recibido un correo electrónico de un grupo, hasta ahora desconocido, llamado 'La Facción del Terremoto', que reivindica el ataque y señala que el objetivo es terminar con el rol de LLP Holding en lo que califica como "el actual genocidio israelí en Gaza".

El primer ministro checo, el populista Andrej Babis, señaló en un mensaje en X que existen "indicios serios" de que el incidente de Pardubice tiene que ver con el conflicto de Gaza.

El incendio tuvo lugar en la madrugada de hoy y comenzó en los almacenes tras lo que se extendió al edificio administrativo contiguo, sin que se produjeran víctimas mortales.

La fiscal general del Estado, Lenka Bradacová, indicó que existe la sospecha de un atentado terrorista, aunque esta hipótesis aún debe ser confirmada por los servicios de inteligencia.

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La policía checa baraja varias hipótesis y según un portavoz en todas ellas hay sospechas de que el siniestro fuera provocado de forma intencionada.

En redes sociales circula un supuesto vídeo del ataque, cuya autenticidad no está confirmada, en el que se ve a una persona encapuchada arrojando lo que parece ser un líquido inflamable en las instalaciones de un polígono que al poco tiempo comienza a arder.

Según la prensa local, LPP Holding produce también armamento para Ucrania, que se defiende desde hace cuatro años de la invasión de Rusia.

A finales de 2014 se produjeron dos explosiones en un gran almacén de municiones en Vrbetice, en el sureste de la República Checa, que según determinaron las autoridades de este país fueron provocadas por dos agentes de la inteligencia rusa.