Irán advierte a Starmer de que pone vidas británicas en peligro al dejar usar bases a EEUU

"La mayor parte del pueblo británico no quiere tomar parte en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ignorando a su pueblo, Starmer está poniendo vidas británicas en peligro al permitir que las bases británicas sean usadas para la agresión contra Irán", dijo Araqchi, en un mensaje en X.

Y zanjó: "Irán ejercitará su derecho a la legítima defensa".

El Gobierno británico confirmó hoy que Estados Unidos está utilizando bases británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" destinadas a "neutralizar" los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz.

En un breve comunicado, un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico) confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y Estados Unidos para utilizar bases británicas en el marco del conflicto en Oriente Medio "incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz".

Londres defiende el movimiento escudándose en la "autodefensa colectiva de la región" y, de acuerdo con el diario británico 'The Times', las bases a las que se refiere el comunicado y que pueden haber recibido luz verde para el uso estadounidense serían las de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Fairford (Inglaterra) y la de la isla de Diego García, en el archipiélago de Chagos, en el océano Índico.

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El Reino Unido ha rechazado participar en la guerra de manera activa, pero además de permitir a Estados Unidos hacer uso de las bases británicas para llevar a cabo ataques contra Irán, también ha aumentado su presencia y sus efectivos militares en el Mediterráneo y en Oriente Medio como parte de sus "operaciones defensivas".