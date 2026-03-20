Irán advierte de que podría lanzar ataques contra "lugares recreativos y turísticos"

"A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", afirmó el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.

Estas declaraciones se producen el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.

Desde el estallido del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel, en unos bombardeos que, si bien no se han dirigido de forma explícita contra lugares turísticos, sí han afectado a población civil.