Israel advierte que atacará "con mayor contundencia" Siria si "perjudican a los drusos"

"Si es necesario, atacaremos con mayor contundencia. El primer ministro (Benjamín Netanyahu) y yo lo hemos dejado claro y advertido: quien perjudique a los drusos en Siria, hermanos de nuestros hermanos drusos en Israel, sufrirá las consecuencias", aseveró Katz en un comunicado.

Durante esta pasada noche, el Ejército de Israel informó haber bombardeado infraestructura militar del Gobierno sirio en el sur de dicho país en represalia por supuestos ataques contra civiles drusos ocurridos ayer.

En la nota, el titular de Defensa confirmó que, junto a Netanyahu, ordenaron al Ejército atacar el sur de siria "en respuesta directa a los daños sufridos por la población drusa en el sur de Siria".

"El mensaje al régimen sirio es claro: Israel no permanecerá impasible ni permitirá que nadie perjudique a los drusos bajo el pretexto de nuestra guerra contra el régimen terrorista iraní y contra la organización terrorista Hizbulá en el Líbano", sentenció el ministro israelí.

Los detalles en torno al presunto ataque previo del Gobierno sirio contra la minoría drusa, con amplios vínculos con la comunidad drusa de Israel, siguen sin estar claros e incluso gran parte de la prensa siria no se ha hecho eco de los mismos.

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En el sur de Siria, la tensión persiste desde la llegada al poder del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, después de derrocar al régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, con enfrentamientos entre grupos armados locales de origen beduino contra milicias drusas, respaldadas por Israel.

Israel ocupa desde 1967 los Altos del Golán sirios, que se anexionó unilateralmente en 1981 y en los que residen unos 24.000 miembros de la minoría drusa y se estima que entre el 40 % y 50 % tienen pasaporte israelí.