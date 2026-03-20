Israel ataca infraestructura de Gobierno sirio ante supuesta agresión previa contra drusos

"Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un centro de mando y armamento en campamentos militares del régimen sirio en el sur de Siria. Esto se produjo en respuesta a los sucesos de ayer (jueves), en los que civiles drusos fueron atacados en la zona de Al Sueida", afirmó este viernes el Ejército en un comunicado.

Los detalles en torno al presunto ataque previo de las fuerzas sirias contra la minoría drusa, con amplios vínculos con la comunidad drusa de Israel, siguen sin estar claros e incluso gran parte de la prensa siria no se ha hecho eco de los mismos.

El Ejército israelí tampoco ha proporcionado por ahora más información sobre la magnitud de los daños ni las víctimas resultantes de los ataques acometidos.

Las FDI añadieron que no permitirán que "se haga daño a los drusos en Siria" y que continuarán actuando para "protegerlos", así como que siguen monitorizando los acontecimientos en el sur de Siria e intervendrán de acuerdo con las "directrices de altos mandos políticos".

Concretamente en el sur de Siria, la tensión persiste desde la llegada al poder del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, después de derrocar al régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, con enfrentamientos entre grupos armados locales de origen beduino contra milicias drusas, respaldadas por Israel.

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De hecho, a mediados de julio pasado, se intensificaron estas violentas disputas sectarias en Al Sueida, entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas, que se agravaron aún más cuando las fuerzas del gobierno de Sharaa fueron enviadas para sofocar los combates.

Israel se involucró entonces bombardeando Siria en una escalada de las hostilidades en la que incluso impactaron contra la sede central del ejército sirio en Damasco.

Y es que tras la caída de Al Asad hace un año, Israel envió tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene posiciones que dice son esenciales para su seguridad y para la "defensa" de la minoría drusa siria.

Asimismo, a finales de 2025 se produjeron sobre todo incursiones israelíes terrestres en las provincias fronterizas y, a veces, tan al norte como las afueras de Damasco (donde sus ataques llegaron a matar a 13 personas).

Esto provocó un llamamiento público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamín Netantahu, para que se abstuviera de seguir atacando Siria, lo que desembocó en que estos primeros meses de 2026 Israel no se prodigara nuevamente en el frente sirio.