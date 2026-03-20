Israel detiene a reservista que trabajó en Cúpula Hierro por supuestos vínculos con Irán

Una investigación de varios meses reveló que el ahora detenido, residente de Jerusalén y de 26 años, realizó "diversas misiones de seguridad para Irán, incluida la transferencia de información sensible gracias al acceso por el desempeño de sus funciones", según un comunicado conjunto de ambas instituciones difundido este viernes.

"Se advierte una vez más a los ciudadanos y residentes del Estado de Israel sobre el peligro de contactar con elementos extranjeros de países enemigos o entidades no identificadas, y sobre todo, de realizar misiones para ellos a cambio de dinero o por cualquier otro motivo", continúa la nota, en la que se especifica que muchos de estos intentos de captación se producen a través de redes sociales.

La división donde servía este ciudadano, la Cúpula de Hierro, se ha hecho cada vez más conocida en los últimos escenarios de guerra abierta entre Israel e Irán, debido a su sofisticación y precisión.

Cuando un misil o cohete se lanza desde el Líbano o Irán, radares militares israelíes detectan el objeto pocos segundos después; y el sistema de mando y control calcula si el proyectil caería en zona poblada, abierta o infraestructura crítica.

Finalmente, el sistema de control decide qué capa defensiva usar según el tipo de amenaza: la Cúpula de Hierro intercepta proyectiles de corto alcance, la Honda de David cubre el nivel intermedio con interceptores de alta velocidad que neutralizan amenazas más complejas, y el sistema de Flechas protege frente a misiles de largo alcance, incluso en el espacio.

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El caso de este individuo acusado de colaborar con Irán desde suelo israelí no es una excepción: la Fiscalía del Estado de Israel se pronunció sobre otro expediente similar este mismo martes.

El ministerio público presentó entonces un recurso al Tribunal Supremo de Israel para pedir un aumento de la pena de 3 años de cárcel que pesa actualmente sobre Elimelech Stern, condenado por colaborar con Irán, para evitar el fomento de "este fenómeno" que podría "poner en peligro al Estado de Israel".

"El fenómeno de los intentos de reclutamiento de agentes israelíes por parte de Irán exige una respuesta punitiva firme e inflexible, que refleje tanto su extrema gravedad como la necesidad imperiosa de disuadir a muchos de caer en la tentación de los intentos de reclutamiento", subrayó la Fiscalía, para recalcar que "el fenómeno se está extendiendo".