Jameneí asegura en un mensaje que un Irán unido vencerá al enemigo

Sin hacer alusiones directas a los dos países agresores y mediante varios mensajes en X -y no en un mensaje televisado como solía hacer su padre, el difunto Alí Jameneí-, el nuevo líder de Irán consideró una "gran bendición" la "unidad entre los iraníes" y llamó a "aprovecharla".

"De esta manera, esta cohesión se fortalecerá cada vez más y vuestros enemigos se verán sometidos", dijo el ayatolá, quien aseguró que esta "increíble unidad" se produce "a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político" y se traducirá en el "colapso del enemigo".

Alí Jameneí, muerto el pasado 28 de febrero en un bombardeo israelí contra su residencia en Teherán, acostumbraba a felicitar Noruz con un mensaje televisado, pero su hijo ha vuelto a dirigirse a la nación por escrito, como ha hecho en todas las ocasiones desde que fue nombrado líder supremo, lo que alimenta las dudas sobre su estado de salud, pues no ha sido visto en público desde el comienzo de la guerra.

"En el último año, nuestro pueblo ha vivido tres guerras militares y de seguridad", recordó Jameneí: la de junio, donde murieron "cerca de 1.000" iraníes; la actual, y también mencionó las protestas de diciembre y enero contra el régimen como un "golpe de Estado" impulsado por EEUU e Israel.

Sobre la actual guerra, el nuevo líder supremo iraní recordó el asesinato de su padre, y de otros episodios.

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"Desde el primer día de la guerra, nos hemos despedido gradual y tristemente de otros mártires, incluidos las niñas de la escuela Minab, las estrellas del Destructor Dena (el barco hundido por EEUU en aguas internacionales próximas a Sri Lanka), los combatientes mártires de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la (milicia) Basij, la policía y las fuerzas de seguridad, los valientes guardias fronterizos y el resto de la nación".

Sin embargo, Jameneí aseguró que Irán ha mostrado "una vasta línea de defensa, tan amplia como el país" y eso ha asestado "un golpe desconcertante", lo que ha provocado que los agresores digan "palabras contradictorias y muchas cosas absurdas, lo cual es señal de falta de lucidez".

"Esta guerra se libró bajo la ilusión de que si martirizaban al jefe del sistema y a varias figuras militares influyentes, se crearía miedo y desesperación en la población, y de esta manera se haría realidad el sueño de dominar Irán y luego desintegrarlo", apuntó.

Y aseguró que "la estrategia del enemigo se centra en sus operaciones mediáticas, que en estos tiempos pretenden socavar la unidad nacional y, por consiguiente, la seguridad nacional, manipulando la opinión pública".

Además, anunció que el lema del nuevo año persa será "Economía de la Resistencia en aras de la Unidad Nacional y la Seguridad Nacional".

Irán comenzó este viernes, en mitad de los ataques de Israel y Estados Unidos, el nuevo año persa, y miles de iraníes han salido a hacer las típicas compras, a pesar de la lluvia y el ruido de los disparos de las defensas antiaéreas.