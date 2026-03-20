Karla Sofía Gascón desfila en la Madrid Fashion Week de la mano de Pablo Erroz

El diseñador marca con sus prendas un discurso y una filosofía de vida que en esta edición vincula al concepto 'The residence', "como si se tratara de una residencia de artistas donde se ponen en común ideas de todo tipo".

"Cuando hablamos de mí me gusta hablar de universos, de conectar personas", señaló Erroz hoy a EFE, una razón por la que han desfilado Gascón y la artista plástica Susy Gómez, también española, con las que interrelaciona cultura y moda.

Un desarrollo de marca que le lleva hacia otras disciplinas como el diseño de muebles, una colaboración con una bodega o la más actual de prendas para mascotas con las que han desfilado dálmatas y chiguaguas, y cuyos beneficios en la venta promoverán la adopción responsable.

"Necesito, cada vez más, trabajar con un propósito", afirma Erroz, que asegura que su firma va creciendo gracias a las colaboraciones.

Napas, pieles, vestidos y abrigos que combina con lanas y a los que dan brillos piezas rectangulares de formica laminada que provienen de su colaboración con una marca de azulejos, construyen una propuesta en la que también rescata prendas del pasado.

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"Somos una marca atemporal, con prendas que no pasan de moda y son para siempre. Me parece muy interesante producir menos y mejor y poner en valor piezas de otras temporadas", subrayó.

Una colección que guarda equilibrio entre su línea femenina y masculina, "ambas más sofisticadas, con más noche", a la que ha sumado lentejuelas en verde intenso o un vestido de rayas marinero.

"Me gusta que se vea fácil lo que es difícil, y conlleva un gran trabajo detrás", incidió sobre una camisa que parece estampada pero en realidad todas las flores van bordadas.