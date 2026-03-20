La cantante italiana Laura Pausini ofrecerá un concierto el 10 de mayo en Santo Domingo

Pausini, una de las voces más influyentes de la música latina y europea, se presentó por última vez en República Dominicana en 2012, con su gira 'Inédito World Tour'.

La multipremiada intérprete ofrecerá una "noche cargada de emoción, grandes éxitos y una puesta en escena de primer nivel", según la organización del evento.

Con una carrera que supera los 30 años, Pausini ha vendido millones de discos en todo el mundo, destacando con éxitos como 'La soledad', 'Víveme', 'Se fue' o 'Entre tú y mil mares'.

Los organizadores de la actuación afirmaron que la artista es reconocida por su poderosa voz, sensibilidad interpretativa y su extraordinaria capacidad de conectar con audiencias de todas las generaciones.

Es la primera y única artista italiana en ganar un premio Grammy y entrar en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos con la versión de su éxito 'Se fue' junto al rapero puertorriqueño Rauw Alejandro.

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A lo largo de su carrera ha conquistado cuatro Latin Grammy y fue reconocida por la Academia Latina de la Grabación como 'Persona del Año 2023'.

Su lista de logros incluye un Globo de Oro, una nominación a los Premios Emmy y otra a los Premios Óscar.

A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras internacionales como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz y Céline Dion.