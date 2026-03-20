La eutanasia alcanza el 4 % de los decesos en Bélgica

El 73,7 % de las personas que recurrieron a ese método tenía más de 70 años y, de ellas, el 45 % superaba los 80 años.

Por sexo, el 52,2 % del total fueron mujeres y el 47,8 hombres y, en cuanto a los motivos, en el 49,9 % de los casos la persona padecía cáncer.

El 67,1 % pidió la eutanasia en su lugar de residencia.

Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia, en 2001. Bélgica lo hizo en 2002 y en 2014 se convirtió en el primer país en extender su aplicación sin límite de edad, aunque con condiciones más estrictas para los menores que para los adultos.

De los 4.486 casos de 2025, solo uno fue de un menor, lo que eleva a siete el total de personas menores de 18 años que han recibido la eutanasia en Bélgica desde que se ampliara la ley.