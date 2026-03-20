La Justicia polaca obliga a inscribir un matrimonio homosexual contraído en otro país

La sentencia, que el NSA dio a conocer en un comunicado, acata una resolución previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y marca un precedente para que, por ejemplo, se cambien los formularios físicos y registros informáticos para introducir los términos "primer cónyuge" y "segundo cónyuge" en lugar de "marido" y "mujer".

El caso se remonta a 2018, cuando una pareja de hombres polacos se casó en Berlín y solicitó la transcripción de su certificado matrimonial en Polonia, después de trasladar allí su residencia.

Las autoridades y tribunales polacos rechazaron la petición basándose en el artículo 18 de la Constitución de Polonia, que sitúa "bajo protección del Estado el matrimonio como unión de un hombre y una mujer", exclusivamente.

Ante la negativa, el NSA consultó al TJUE, que en noviembre de 2025 dictaminó que Polonia debe reconocer el vínculo para no infringir la libertad de movimiento y el derecho a la vida privada de los ciudadanos europeos.

El NSA ha concluido ahora que el precepto constitucional polaco "no constituye un obstáculo absoluto" para reconocer matrimonios celebrados legalmente en otros estados de la Unión Europea (UE).

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En su sentencia el tribunal ha otorgado un plazo de 30 días para que el registro civil inscriba el acta y ha ordenado adaptar los formularios oficiales para eliminar "barreras técnicas".

Aunque el fallo no legaliza el matrimonio homosexual a nivel interno, sienta un precedente que podría beneficiar a miles de parejas en situaciones similares, que podrían ver reconocidas uniones celebradas en el extranjero.

Katarzyna Kotula, responsable de Igualdad del Gobierno encabezado por el centrista Donald Tusk, afirmó hoy en una rueda de prensa en Varsovia que la sentencia "es un primer paso importante y abre el camino para que todos estos matrimonios sean reconocidos en Polonia", en declaraciones citadas por la agencia PAP.

Por el contrario, la oposición conservadora del partido Ley y Justicia (PiS) anunció que impugnará la interpretación del NSA ante el Tribunal Constitucional.

Mariusz Błaszczak, jefe del grupo parlamentario de PiS, declaró a los medios polacos que el fallo es una "amenaza" y un "ataque a la familia".

El Gobierno de Tusk ha impulsado una ley para reconocer algunos derechos legales a las parejas -homosexuales o no- que se declarasen como tales y cohabitasen, pero tras sucesivos debates parlamentarios ha sido modificada y continúa en trámite y sin fecha de votación final.