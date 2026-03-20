La lista de los capos criminales de Ecuador: presos o muertos, y unos pocos todavía libres

La mayoría están actualmente presos o muertos, y unos pocos todavía libres:

El máximo líder de Los Choneros, banda que tuvo la hegemonía del mundo criminal de Ecuador durante varias décadas, es el más mediático, con 'narcocorridos' a su nombre incluidos, e influencia del Cartel de Sinaloa con el que está vinculado.

Fue capturado en 2025 en un búnker subterráneo cercano a Manta, el bastión de Los Choneros, un año después de su segunda fuga de la cárcel, y extraditado a Estados Unidos.

El máximo líder de Los Lobos logró desplazar a Los Choneros gracias a sus vínculos con el mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación.

En noviembre fue capturado en Málaga (España), donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia, tras fingir su muerte en Ecuador. También se operó siete veces el rostro. En la cárcel española de Zuera espera mientras se resuelve el pedido de extradición de Ecuador.

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El poderoso narcotraficante Leandro Norero, auspiciante de Los Lobos y otras bandas en su guerra contra Los Choneros, fue asesinado en 2022 en la cárcel ecuatoriana de Latacunga, desde donde dirigía sus actividades con una amplia red de corrupción judicial, policial y carcelaria.

La mano derecha de Fito en Los Choneros y cabecilla de la facción Los Águilas fue asesinado en 2023 en Medellín (Colombia), si bien en Ecuador hay sospechas sobre la veracidad de su muerte, especialmente después de que su tumba fuera profanada.

El principal líder de Los Tiguerones comenzó como guardia de prisiones. Se le atribuye haber ideado la irrupción de un grupo armado en 2024 al canal TC Televisión durante una emisión en directo.

Fue capturado meses después en Tarragona (España), pero recientemente quedó libre al determinar la Justicia española que Ecuador no había aportado garantías para su vida en caso de ser extraditado.

Los hermanos Benjamín ('Ben 10') e Israel Camacho lideraban a los Chone Killers y supuestamente fueron asesinados en diciembre de 2024 en Colombia, pero Trompudo apareció con vida en 2025 cuando se le impidió ingresar a Argentina procedente de Colombia. No tenía una boleta de captura vigente en Ecuador, por lo que no fue extraditado.

La cabeza operativa de los Chone Killers, banda criminal que opera principalmente en Durán, municipio del área metropolitana de Guayaquil, fue capturado en 2024 en Panamá y entregado a Ecuador, donde ha sido condenado por terrorismo y delincuencia organizada.

Gato Farfán, uno de los mayores narcotraficantes de Ecuador, guardaba un perfil más bajo, pero fue capturado en 2023 en Colombia, desde donde fue extraditado a Estados Unidos.

El número dos de Los Lobos dirigía aparentemente la banda desde Colombia una vez que 'Pipo', su padrastro, fue atrapado en España.

Hasta su detención esta semana en México, estaba prófugo desde que recibió libertad condicional cuando cumplía en cárcel una condena por el asesinato del hermano del exministro correísta José Serrano.

Este cabecilla de Los Águilas se escapó en junio de 2025 vestido de militar de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, y fue capturado en octubre en Medellín, desde donde inmediatamente fue devuelto a Ecuador.