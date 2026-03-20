La prensa nipona destaca la "incomodidad" de Takaichi en el momento Pearl Harbour de Trump

Takaichi, que realiza su primera visita en el cargo a EE. UU., "vivió un momento incómodo", escribió la agencia de noticias Kyodo en un texto que replicaron medios como el diario Mainichi, uno de los principales rotativos del país, mientras la cadena pública NHK recogió el episodio en un tono más descriptivo.

La prensa nipona se hacía así eco del tenso momento en el que Trump respondió, durante una comparecencia con Takaichi en el Despacho Oval, a la pregunta de un periodista japonés sobre por qué no informó a Japón ni a otros aliados antes de lanzar, junto a Israel, ataques contra Irán el 28 de febrero.

El mandatario estadounidense recurrió al ataque sobre Pearl Harbor para explicar que Washington quería iniciar la guerra contra Irán por "sorpresa" y que por eso no avisó a sus aliados.

"No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción -y lo hemos hecho con gran contundencia-, no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa", explicó Trump al reportero, que le dijo que Tokio estaba muy sorprendido con que Washington no notificara por adelantado a Japón o a los aliados europeos sobre el inicio de la ofensiva.

"¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no avisaron de lo de Pearl Harbor?", bromeó Trump frente Takaichi. "Saben más de sorpresas que nosotros", añadió.

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El ataque japonés acometido sobre la base naval en la isla de Hawai en diciembre de 1941 es, junto con los bombardeos atómicos estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki, uno de los episodios que Washington y Tokio evitan mencionar en la medida de lo posible en el marco de su relaciones diplomáticas.

Hasta el 11-S, el ataque a Pearl Harbor fue el que más víctimas estadounidenses causó (más de 2.400) en suelo nacional y supuso la entrada de EE. UU. en la Guerra del Pacífico.