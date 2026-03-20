Los extranjeros con documentación de residencia en España ascienden a 7,5 millones

De ellos, 3,8 millones disponían de un certificado de registro de ciudadano de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); 3,5 millones contaban con una autorización en régimen de extranjería y 199.469 con una Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) del Acuerdo de Retirada para las personas de nacionalidad británica y sus familiares. Este último documento es el que acredita la residencia legal en España de ciudadanos británicos y sus familiares tras el Brexit.

Según la estadística del OPI, organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las tres nacionalidades más representativas entre las personas con documentación de residencia en vigor son Rumanía (1.136.518), Italia (514.054) y Reino Unido (382.474), que representan el 51 % del total.

La última actualización del Observatorio sobre la estadística ‘Personas británicas y sus familiares que han solicitado documento de Acuerdo de Retirada’ indica que, desde julio de 2020 hasta diciembre de 2025, más de 280.000 británicos y sus familiares han solicitado documentación del Acuerdo de Retirada, de las cuales el 89 % han sido concedidas.

De las solicitudes concedidas, se presentaron en Alicante (este) el 26 %, en Málaga (sur) el 18 % y en Baleares (Mediterráneo) el 7 %; y el 64 % de ellos tiene más 50 años.

El Observatorio Permanente de la Inmigración recoge un total de 3.497.284 personas extranjeras con autorización de residencia en vigor sujetas al régimen de extranjería, lo que representa un crecimiento del 9 % en el último año.

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Desde diciembre de 2015 a diciembre de 2025, el número de personas extranjeras con una nacionalidad distinta a países de la UE/AELC o británica creció en 1.380.551 personas.

Respecto a las nacionalidades, el colectivo africano representa el 35 %, seguido por un 33 % de nacionales de países de América Central y del Sur, un 16 % de países asiáticos y un 15 % de países europeos no pertenecientes a la UE/AELC.

El número de personas con una autorización de residencia temporal en vigor por el nuevo motivo de familiar español asciende a 42.792, de los que el 56 % son mujeres y el 8 % menores de 16 años. Las principales nacionalidades de procedencia son: Colombia (25 %), Cuba (12 %) y Perú (9 %).

En cuanto a las personas extranjeras con autorización de estancia por estudios, un total de 85.690 estudiantes y sus familiares presentaban una autorización de este tipo, un 52 % más respecto al trimestre anterior.

Las nacionalidades que presentan un mayor número de personas con este tipo de autorización son la colombiana (11.263), la peruana (7.636), la marroquí (6.737) y la estadounidense (6.623).