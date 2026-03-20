Lukashenko anuncia un pronto "gran acuerdo" de normalización con Estados Unidos

"Durante las negociaciones, los estadounidenses, en nombre de (el presidente Donald) Trump, propusieron un gran acuerdo que abordaría varios asuntos de nuestra agenda", dijo Lukashenko, citado por el canal de Telegram, Pul Pérvogo.

El líder bielorruso hizo estas declaraciones después de reunirse el jueves con el enviado de Trump, John Cole, a lo que siguió la liberación de 250 presos políticos bielorrusos.

Washington, por su parte, anunció el levantamiento de sanciones contra el Ministerio de Finanzas y dos bancos bielorrusos.

En los meses anteriores, Washington ya había levantado parcialmente las restricciones a Minsk -sanciones al potasio y a la aerolínea Belavia- a cambio de la salida en libertad de más presos políticos, muchos de ellos condenados por participar en las masivas protestas antigubernamentales de 2020.

Según Lukashenko, el acuerdo que le propone al país Washington "es importante". "Hemos expuesto nuestros intereses y enviado a los estadounidenses las propuestas pertinentes", precisó.

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Aclaró que el "gran acuerdo" irá más allá del tema de presos e incluirá la reapertura de las embajadas y asuntos relacionados con el "almacenamiento de material nuclear", que tiene Bielorrusia.