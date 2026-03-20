Lula anuncia inversiones millonarias en refino de crudo en plena crisis energética mundial

Parte de la inversión, 3.800 millones de reales (710 millones de dólares), busca aumentar en un 50 % el procesamiento de crudo de una refinería de la petrolera estatal Petrobras ubicada en el estado de Minas Gerais, con el objetivo de llegar a los 240.000 barriles diarios.

Lula criticó el hecho de que, antes del inicio de su actual mandato, en enero de 2023, la refinería estuviera operando a tan solo el 60 % de su capacidad, algo que atribuyó a los impulsos privatizadores de gobiernos anteriores.

Al mismo tiempo, el mandatario expresó su deseo de que Petrobras realice almacenamiento de diésel para evitar que crisis energéticas como la actual provoquen aumentos de precio en Brasil, país que importa alrededor del 30 % de este combustible.

"Necesitamos construir provisiones para no ser víctimas de lo que está ocurriendo hoy", declaró, en referencia a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán y al cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

Lula se ha mostrado abiertamente crítico con la ofensiva estadounidense contra Irán y la ha tachado de "innecesaria" e "irresponsable".

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Por otra parte, aseguró que su Gobierno reaccionó "rápido" ante esta situación, al anunciar reducción de impuestos y subvenciones para el diésel, así como nuevos poderes de fiscalización para prevenir subidas especulativas en los precios por las distribuidoras.

"Hay empresas aumentando sin ningún criterio", afirmó, antes de criticar la liberalización del segmento de la distribución de petróleo y derivados realizada en Brasil en las últimas décadas.