Maestros mexicanos levantan el paro de 72 horas sin lograr acuerdos con el gobierno

"¡Nos vamos, nos vamos, pero luego regresamos! ¡Si no hay solución, no rueda el balón!" se escuchaba entre los gritos de los maestros durante el anuncio del fin del paro de labores, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante el mitin de cierre, la dirigente de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de "minimizar" las demandas del magisterio y no atender sus exigencias.

"Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial de Fútbol", afirmó.

Además, sostuvo que el retiro del plantón no representa una "derrota" y aseguró que las movilizaciones continuarán: "Unidos y organizados volveremos a esta plancha del Zócalo, no como una amenaza sino como un derecho legítimo a protestar por demandas justas".

El paro, iniciado el miércoles, incluyó marchas, bloqueos y un plantón en el centro de la capital, como parte de la presión del magisterio para exigir mejoras laborales.

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Los maestros demandan un aumento salarial del 100 %, la abrogación inmediata de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007 y de la reforma educativa de 2019.

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá; reunirá a 48 selecciones y concluirá el 19 de julio.

Además de la capital, México recibirá partidos del Mundial en las ciudades de Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste).