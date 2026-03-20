Merz marca distancias frente a Trump y llama a fortalecer Europa

"El movimiento MAGA no es nuestro movimiento y las ideas que ellos tienen sobre la cultura y la democracia no son nuestras ideas", dijo Merz en un acto electoral de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), de cara a los comicios regionales del próximo domingo en el estado federado de Renania-Palatinado.

Merz empezó su intervención, celebrada en Bad Durkheim -la pequeña ciudad en la que nacieron los antepasados del actual presidente de Estados Unidos- con una alusión a Trump, sin mencionarlo directamente.

Merz recordó un mercado en la ciudad que tradicionalmente ha sido un mercado de vinos y que desde 1976 es también un importante punto de venta de salchichas, y dijo que iba a intentar llevar al presidente estadounidense a visitarlo.

"No prometo nada pero voy a intentarlo. Tengo que hablar con él este fin de semana, de momento él no habla bien de mi", dijo.

"Si ustedes me autorizan, les daré sus saludos", agregó ante los asistentes.

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Luego, Merz cambió de registro y paso a un tono más serio para hablar de las crisis actuales como la guerra de Ucrania y en Oriente Medio en medio de un grave deterioro de la alianza transatlántica.

"Si Donald Trump es como es, tenemos que asumir que estamos en un momento difícil de la alianza transatlántica. Pero no me resigno a renunciar a ella", aseguró.

Para defender sus propios intereses y sus propios valores, según Merz, Europa tiene que hacerse más fuerte y explotar todo su potencial y recordó que sólo en la Unión Europea viven 100 millones de personas más que en Estados Unidos.

"No tenemos porque sentirnos pequeños", dijo.

Por otra parte, Merz defendió el aumento del gasto militar, reiteró su compromiso con Ucrania y recordó las polémicas producidas por la primera visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca y por el discurso del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la Conferencia de Seguirdad de Múnich de 2025.

"A más tardar, a partir de ese momento todo el mundo tuvo que tener claro que no podíamos contar plenamente con la actual administración de Estados Unidos", señaló.