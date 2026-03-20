México garantiza el envío de ayuda humanitaria a Cuba en una reunión entre cancilleres

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana informó que el funcionario le trasladó al jefe de la diplomacia cubana que "continuará la ayuda humanitaria y la relación bilateral estrecha, como ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum".

Aparte de reunirse con el canciller cubano, De la Fuente se vio con sus homólogos de Colombia, Haití y Ghana, en medio del foro de alto nivel Celac-África en la ciudad de Bogotá.

En el caso de Cuba, Sheinbaum anunció este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, que hoy mismo va a salir desde el estado de Veracruz (este) un nuevo barco de la Marina con alimentos y enseres para la población cubana, en el tercer envío de ayuda humanitaria a la isla desde que Estados Unidos impuso un bloqueo energético.

"Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba y buscando la manera de que sin afectar a México podamos darles combustible, que es fundamental en este momento (...) Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos", sostuvo la mandataria desde Cancún, en el Caribe mexicano.

Además, la flotilla Nuestra América, organizada por activistas y miembros de la sociedad civil, saldrá también este viernes desde México, en concreto del puerto de Progreso, en Yucatán (sureste), un convoy cargado de alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares que tiene previsto llegar este sábado a La Habana.

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Mientras que este viernes dos nuevos buques de la flotilla se unirán a la ayuda humanitaria desde Isla Mujeres, ubicada en el Caribe mexicano.

La flotilla cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se suma a otras iniciativas recientes de apoyo a Cuba desde México, en medio de un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.