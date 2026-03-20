Mujer en EE.UU. acusada de asesinato tras supuestamente tomar píldoras abortivas

Alexia Moore, de 31 años, acudió en diciembre pasado a urgencias con un fuerte dolor abdominal. La mujer dio a luz a la bebé que tenía entre 22 y 24 semanas de gestación y presentaba "actividad cardíaca", según la orden de arresto citada por el periódico The Washington Post.

La niña murió una hora después de haber nacido. La policía interrogó a la mujer en el hospital y después al acusó mismo de asesinato grave.

Según los documentos judiciales citados por el rotativo capitalino, la mujer comunicó al personal médico que estaba embarazada y había tomado píldoras de misoprostol para interrumpir la gestación.

Esta sería la primera imputación de este tipo desde que se implementó en Georgia una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo.

La Legislatura de Georgia aprobó en 2019 una ley que prohíbe los abortos desde el momento en que se detecta la actividad cardíaca en un embrión, generalmente alrededor de las seis semanas, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

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Defensores de los derechos reproductivos demandaron la medida, que entró en vigencia en 2022, aupada por la sentencia de ese año de la Corte Suprema de EE.UU., que eliminó las protecciones federales a la interrupción voluntaria del embarazo.

Activistas han llamado la atención sobre el caso de la mujer que permanece detenida.