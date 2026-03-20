Nicaragua captó un 4 % menos en inversión extranjera directa durante 2025

En términos acumulados, en 2025 los ingresos brutos de IED totalizaron 3.059,2 millones de dólares, con una disminución del 4 % (127 millones de dólares) con respecto a lo registrado en 2024 (3.186,2 millones), representando el 13,8 % del producto interno bruto (PIB), precisó el banco emisor del Estado en un informe.

Mientras que el flujo neto de IED fue de 1.502,5 millones de dólares, mayor en 7,6 % con relación a 2024 (1.396,6 millones), representando un 6,8 % del PIB, detalló la entidad monetaria.

La principal fuente de origen de los ingresos brutos anuales de IED fueron los desembolsos externos recibidos de casa matriz y/o empresas no residentes relacionadas, que sumaron 1.546,3 millones de dólares en el año (50,5 % del total), puntualizó el Banco Central.

Fueron seguidas por las utilidades brutas con 1.131 millones de dólares (37 % del total), y los aportes de capital con 381,9 millones de dólares (12,5 % del total), según el informe.

Las actividades económicas con mayor captación de flujos netos anuales de IED fueron: industria manufacturera con 472 millones de dólares (31,4 % del total), energía y minas con 466,5 millones de dólares (31,1 % del total), y la intermediación financiera con 375,6 millones de dólares (25 % del total), indicó.

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Con relación a los países de origen de la IED neta, destacaron los flujos procedentes de Panamá al totalizar 382,6 millones de dólares (25,5 % del total), los cuales se concentraron principalmente en los sectores financiero, industria y energía.

Luego siguieron en ese orden Barbados con 263,6 millones de dólares (17,5 % del total), que desplazó del segundo lugar a Estados Unidos, que ahora es tercero con 196,1 millones de dólares (13,1% del total).

Adicionalmente, se registraron flujos netos de México (110,7 millones), Costa Rica (87,7 millones), Países Bajos (75,3 millones) y Colombia (61,4 millones), entre otros países.

En 2025 la economía de Nicaragua creció un 4,9 % y se espera que lo haga entre un 3,5 % y un 4,5 % en 2026, según el emisor.