Oenegés, académicos y oposición checa temen futura ley sobre entes sin ánimo de lucro

"Liquidación y acoso. Los scouts y otras organizaciones sin ánimo de lucro están atemorizados por la ley ‘inspirada en Rusia’", publica ‘Idnes’, el principal rotativo generalista del país.

La legislación, de cuya elaboración está encargado el Ministerio de Justicia y que se habría inspirado en un modelo estadounidense de 1938, establece que las entidades que reciben financiación del exterior, ya sean subvenciones, becas o donativos, deben registrarse.

El problema, según el exministro de Exteriores y actualmente opositor Jan Lipavsky, es que la citada legislación americana -'US Foreign Agents Registration Act (FARA)'- contempla que no sólo debe haber vínculo con el extranjero, sino un objetivo político declarado.

Miembros de la coalición gubernamental de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos defienden este proyecto como medio para controlar la financiación de las ONG y lograr una mayor transparencia, y así detectar intentos de influencia de otros países en la política nacional.

De momento, el proyecto ha suscitado críticas entre activistas de derechos humanos, como la organización romaní ‘Romea’, o académicos de prestigiosas universidades checas, como la Universidad Masaryk de Brno.

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Si bien la Masaryk contempla que existe riesgo de influencia extranjera, el borrador de la nueva legislación “no solo no aborda estas amenazas, sino que, por el contrario, crea un riesgo injustificado de grave injerencia estatal en los derechos y las libertades”, señaló el ente académico al portal ‘Euroactiv’.

El ministro de Exteriores, Petr Macinka, presidente del partido eurocrítico ‘Motoristas unidos’, socio menor de la coalición, justificó la legislación por un supuesto activismo político de diversas ONG en la República Checa.

Según Macinka, "es fundamental que las organizaciones sin ánimo de lucro que promueven objetivos políticos sean tan transparentes como los partidos políticos".

Los detractores del proyecto han apuntado, no obstante, que ven huella de intentos similares que se estrellaron con barreras legales, como fue la ley eslovaca de ONG, que frenó el Tribunal Constitucional de Eslovaquia, o una ley húngara de transparencia que fue derribada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), mientras que en Georgia otra ley análoga fue ampliamente contestada en la calles.