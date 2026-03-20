ONG creen que amnistía funciona como "espejismo" de estabilización de crisis en Venezuela

"Busca generar una sensación de 'borrón y cuenta nueva' para estabilizar una crisis que no se resuelve con excarcelaciones mediáticas, sino con el desmantelamiento total de las estructuras de persecución", señalaron las organizaciones en su informe 'El balance de la arbitrariedad (2014-2016)'.

A su juicio, el avance que se le pide a la sociedad venezolana es una "forma de impunidad que solo garantiza que el ciclo de violencia pueda repetirse en el futuro".

Las ONG consideran que no hay posibilidad de superar la crisis sin el reconocimiento pleno de las víctimas, sin el vaciado absoluto de todos los centros de detención y sin procesos genuinos de justicia para los presos políticos.

Igualmente, dijeron que más allá de la creación de leyes especiales, gran parte de la crisis de hacinamiento en cárceles y persecución podría resolverse mediante la aplicación rigurosa y correcta del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) ya existente, el cual ya contempla beneficios, lapsos y medidas humanitarias que "el sistema ignora sistemáticamente".

Además, señalaron que la incertidumbre alcanzó un nuevo pico de gravedad cuando se le negó la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la oposición mayoritaria, así como a la periodista Nakary Ramos.

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"Esta maniobra revela que la amnistía no fue diseñada para pacificar, sino para estratificar la persecución", apuntaron.

Por eso, prosiguió, no se puede hablar de reconciliación cuando el Estado se reserva el derecho de decidir quién recupera su libertad plena y quién debe permanecer marcado por un proceso penal arbitrario.

Las ONG consideran contradictorio que la Ley de Amnistía contemple un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establezca que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.

"Esta selectividad confirma que la ley no busca redimir hechos, sino gestionar personas bajo una lógica de discrecionalidad absoluta", añadieron.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

En los últimos días, varias ONG han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo la de Henry Alviárez, coordinador nacional de Organización del partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela.