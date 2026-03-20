Orbán, Milei y Abascal participan en una reunión de ultraconservadores en Budapest

El encuentro reúne a "quienes dicen no a la inmigración, que lo nacional es mejor que lo internacional, que la familia es mejor que la soledad y que la paz es mejor que la guerra", explicó a la televisión pública Miklós Szánthó, director del Centro por los Derechos Fundamentales, que organiza el evento.

Esta es la quinta vez que esta conferencia, fundada por miembros del Partido Republicano de EE. UU., se celebra en Budapest.

El principal orador del evento será Orbán, que se encuentra en plena campaña electoral para los comicios del 12 de abril, en los que los sondeos auguran su primera derrota tras 16 años en el poder con mayorías absolutas.

El primer ministro húngaro siempre critica cualquier comentario desde el extranjero sobre la política húngara, al afirmar que estos son una injerencia en la campaña electoral.

También se espera la participación del primer ministro checo, el populista Andrej Babiš; el presidente del partido derechista Chega de Portugal, André Ventura; y el diputado brasileño, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión por una condena por golpismo.

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Como en ediciones anteriores del CPAC Hungary, este año también se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, un cercano aliado de Orbán, salude a la conferencia en un vídeo.

Además, el grupo político europeo ultraderechista Patriotas por Europa organiza el lunes un mitin en Budapest, también en apoyo de Orbán en la actual campaña electoral.

En esta asamblea se espera la participación de políticos como Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, líder de la Liga (Italia), así como Abascal y Babiš.

El grupo Patriotas por Europa fue formado en 2024 por Orbán, Babiš y el líder del partido ultranacionalista y xenófobo FPÖ de Austria, Herbert Kickl, que también participará en el evento.