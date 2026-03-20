Pakistán niega las acusaciones de los talibanes de haber violado la tregua temporal

"La afirmación del autodenominado Ministerio de Defensa y portavoz del régimen talibán de que Pakistán ha violado la pausa temporal, iniciada por el propio Pakistán en vista del Aíd al-Fitr, es frívola", señaló el Ministerio de Información y Radiodifusión en un comunicado de 'verificación de datos' publicado en X.

El comunicado afirmó que no había habido ninguna violación de la pausa temporal a lo largo de la frontera occidental por parte de Pakistán y que todas esas afirmaciones eran falsas.

El ministerio agregó que "tal propaganda probablemente fuera iniciada por detractores dentro del régimen talibán, con el objetivo de crear un falso pretexto para algún acto de terrorismo u otra acción dirigida por el régimen talibán afgano".

Afganistán denunció el jueves nuevos ataques contra civiles en la provincia fronteriza de Kunar, en el este del país, alertando de que las fuerzas paquistaníes estaban disparando desde posiciones elevadas contra los vehículos que transitaban por la carretera principal.

Los dos países anunciaron una tregua el miércoles de cinco días tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía. Este alto el fuego daba un respiro a una escalada bélica iniciada el pasado 26 de febrero.

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Las tensiones entre ambos aumentaron aún más esta semana después de que las autoridades afganas acusaran a Pakistán de atacar un hospital en Kabul mediante ataques aéreos el lunes por la noche, afirmando que más de 400 personas murieron y 250 resultaron heridas.

Este ataque marco un punto de inflexión tras la oleada de condenas por parte de la ONU, la Unión Europea y las potencias regionales, que han redoblado la presión sobre Islamabad para evitar una guerra abierta en el sur de Asia.

El Ejército paquistaní niega tajantemente haber atacado a civiles e insiste en que sus bombardeos fueron "altamente precisos" contra las bases del grupo insurgente TTP o los talibanes paquistaníes.

El conflicto, que hunde sus raíces en la inestabilidad fronteriza de la Línea Durand y la crisis de seguridad, ya contó con intentos previos de desescalada durante el pasado octubre, cuando Catar y Turquía mediaron en un primer acercamiento que resultó infructuoso.