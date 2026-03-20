Parlamento de Portugal da primeros pasos para obstaculizar la autodeterminación de género

Los tres proyectos presentados en el hemiciclo fueron aprobados con los votos a favor de los gobernantes Partido Social Demócrata (PSD) y los democristianos CDS-PP, así como de la formación de extrema derecha Chega, precisamente las tres fuerzas políticas que presentaron las propuestas.

El resto de partidos, Iniciativa Liberal (IL), el Partido Socialista (PS), el ecologista Livre, el animalista PAN, el regionalista JPP, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP), votaron en contra de las tres iniciativas.

Tal y como ocurrió con el debate en el hemiciclo de estas propuestas ayer, jueves, la de hoy fue una votación tensa entre los partidos, que se lanzaron duras acusaciones.

Las iniciativas pasarán ahora a ser debatidas en una comisión parlamentaria para después volver a ser votadas en el hemiciclo y, de ser aprobadas, serán remitidas al despacho del presidente, António José Seguro, quien deberá promulgarlas o vetarlas.

Se trata de tres proyectos similares presentados por el PSD, el CDS-PP y Chega que, entre otros, buscan derogar la vigente ley que regula la autodeterminación de género, aprobada en 2018 y por la que cualquier persona mayor de 18 años puede cambiar de nombre y de género en el Registro Civil sin ninguna limitación.

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Los partidos de derecha y ultraderecha quieren que se regrese a una ley anterior, la de 2011, que exige que para dicho trámite sea necesario presentar un informe médico en el que se "diagnostique una incongruencia de género", según la propuesta del PSD.

En el caso de Chega, también quiere que regrese esta legislación de hace 15 años, aunque con modificaciones que también prohíban a menores de edad la ingesta de hormonas u otros fármacos recetados en los procesos de cambio de sexo, así como las reasignaciones de sexo.

Además, buscan que los transexuales no puedan usar los baños públicos, ir a cárceles y participar en competiciones deportivas del género con el que se identifican en casos donde "esté en riesgo la seguridad, la privacidad y la integridad física" de personas no pertenecientes a ese colectivo, según reza el texto.

En cuanto al proyecto de los democristianos, buscan vetar los tratamientos hormonales a menores de 18 años a través de una modificación de la ley de 2018.